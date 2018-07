Roma vence a Inter e mantém perseguição à Juventus

A Roma venceu a Inter de Milão por 4 a 2, neste domingo, em casa, e manteve a perseguição à Juventus, líder isolada no Campeonato Italiano. O resultado fez a equipe chegar aos 31 pontos e seguir três atrás do time de Turim, que horas mais cedo superou o Torino por 2 a 1 em outro clássico desta 13ª rodada da competição.

Vice-líder, a Roma também está oito pontos à frente do Genoa, atual terceiro colocado, que neste domingo também fez bonito ao aplicar 3 a 0 no Cesena, fora de casa. Já a Inter estacionou nos 17 pontos e amarga o 11º posto da tabela.

No clássico disputado no Estádio Olímpico da capital italiana, a Roma abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo, com um gol de Gervinho, mas a Inter reagiu e empatou já aos 36, com Andrea Ranocchia.

Na etapa final, José Holebas voltou a colocar a Roma na frente logo aos 2 minutos, mas Pablo Osvaldo garantiu nova igualdade no placar aos 12. A Roma, entretanto, fez valer o fator casa com dois gols de Miralem Pjanic, aos 15 e aos 47, para decretar o 4 a 2 que a manteve na luta direta pela liderança da competição nacional.

No próximo domingo, o time romano voltará a atuar em casa, contra o Sassuolo, na rodada seguinte do Italiano. Já a Inter buscará a reabilitação diante da Udinese, no mesmo dia, em Milão.