Roma vence a sexta seguida e entra no G-3 do Campeonato Italiano

A Roma venceu o Empoli por 3 a 1 fora de casa, neste sábado, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Italiano, e assumiu a terceira colocação do torneio, que garante uma vaga para a Liga dos Campeões da Europa da próxima temporada.

O triunfo - o sexto consecutivo - levou o time da capital aos 53 pontos. A posição é ameaçada somente pela Fiorentina, que recebe o vice-líder Napoli na próxima segunda-feira. Já o Empoli estacionou nos 34 pontos, no décimo lugar.

Na partida, a Roma confirmou o favoritismo ao abrir o placar logo aos cinco minutos com um golaço de El Shaarawy. Da intermediária, o atacante chutou colocado no ângulo sem chances para o goleiro Skorupski.

O Empoli buscou o empate aos 22 minutos, com um infeliz gol contra de Zukanovic. Em cruzamento pela esquerda, o goleiro Szczesny tentou afastar com um soco, mas a bola bateu no rosto do zagueiro e morreu no fundo das redes.

Mas a Roma conseguiu retomar a vantagem no marcador aos 26, com Miralem Pjanic, em cobrança de falta que bateu na barreira e voltou novamente para o bósnio chutar rasteiro e fazer 2 a 1.

Já no segundo tempo, aos 29, El Shaarawy fez mais um e fechou a conta. Após contra-ataque veloz, o egípcio aproveitou rebote do goleiro e mandou para as redes, marcando seu quarto gol em seis jogos pelo Italiano.

Agora a Roma terá a semana inteira para treinar antes de fazer um duelo direto pela vaga na Liga dos Campeões contra a Fiorentina, na próxima sexta-feira. Dois dias depois, o Empoli encara o Genoa.