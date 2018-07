Roma vence a Udinese fora e cola na Juventus no Campeonato Italiano

A Roma segue na cola da Juventus e aumentou a pressão sobre o time de Turim no Campeonato Italiano. Nesta terça-feira, pela 17ª rodada, quase toda ela realizada no Dia de Reis, a equipe ampliou a sua boa fase ao derrotar a Udinese por 1 a 0, fora de casa, em partida disputada no Estádio Friuli.

O triunfo ampliou a invencibilidade da Roma no Campeonato Italiano para sete jogos, com cinco vitórias e dois empates, e levou o time aos 39 pontos, na vice-liderança, com a mesma pontuação da primeira colocada Juventus, que leva vantagem nos critérios de desempate e ainda entrará em campo nesta terça-feira para disputar clássico com a Inter de Milão, em casa. Já a Udinese segue na zona intermediária da classificação, em nono lugar, com 22 pontos.

O único gol da partida saiu em um lance que provocou muita reclamação dos jogadores da Udinese. Aos 17 minutos do primeiro tempo, Francesco Totti cobrou falta e Davide Astori cabeceou. A bola bateu no travessão, quicou dentro da meta do time da casa e saiu.

Apesar da dificuldade para definir se a bola entrou, a arbitragem validou a jogada corretamente. Assim, a Roma, que utilizou Maicon como titular, assegurou a vitória e segue embalada para o seu próximo compromisso, o clássico contra a rival Lazio, no domingo.