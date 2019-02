Roma supera o Chievo fora de casa e sobe para 4º lugar no Italiano

A disputa pelo quarto lugar do Campeonato Italiano, que assegura uma última vaga na Liga dos Campeões da Europa, está cada vez mais acirrada. Nesta sexta-feira, a Roma assumiu o posto ao vencer fácil o Chievo, em Verona, por 3 a 0, em partida válida pela 23ª rodada, ultrapassando a rival Lazio.

Na quinta, quando a jornada foi aberta, a Lazio saltou ao quarto lugar, com 38 pontos, ao bater o Empoli por 1 a 0. Mas a Roma deu o troco nesta sexta-feira ao chegar aos mesmos 38 pontos, levando vantagem nos critérios de desempate. E essa situação pode se alterar na sequência da rodada, pois Milan, com 36 pontos, e Atalanta, com 35, ainda vão entrar em campo nesta rodada, no domingo.

O triunfo encerrou uma série de três tropeços da Roma na temporada, sendo dois deles no Italiano. E começou a ser garantido logo no começo do primeiro tempo. Aos nove minutos, El Shaarawy colocou o time em vantagem. E o bósnio Edin Dzeko ampliou aos 18. Na etapa final, o sérvio Aleksandar Kolarov, aos 16 minutos, sacramentou a vitória da Roma por 3 a 0.

A derrota manteve o Chievo afundado na lanterna do Italiano, com apenas nove pontos, sendo que o time não vence há quatro rodadas. Durante o segundo tempo, o time de Verona promoveu a estreia do brasileiro Lucas Piazon.

A Roma voltará a campo na próxima terça-feira, quando vai receber o Porto, no Estádio Olímpico, para o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Já o próximo compromisso do Chievo vai ser apenas no dia 17, fora de casa, contra a Udinese, pelo Italiano.