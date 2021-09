Roma vence CSKA Sofia na estreia da Liga Conferência; Tottenham e Rennes empatam

A Roma goleou o CSKA Sofia, nesta quinta-feira, por 5 a 1, enquanto o Tottenham apenas empatou, por 2 a 2, com o Rennes, na rodada de abertura da Liga Conferência, nova competição de clubes da Europa.

Pelo Grupo C, a Roma tomou um susto com dez minutos. A defesa italiana falhou e Carey não perdoou, abrindo o placar para os visitantes. Mas a desvantagem fez a equipe romana acordar na partida. A reação não demorou a acontecer e Pellegrini, em um lindo arremate de cobertura de fora da área, empatou, aos dez minutos. A lista de gols bonitos aumentou aos 38 minutos, com El Shaarawy, com um belo tiro também de fora da área.

No segundo tempo, a Roma aumentou o ritmo. Calafiori vez linda jogada pela esquerda e cruzou para Pellegrini, livre, só empurrar para a meta: 3 a 1, aos 17 minutos. A missão romana ficou ainda mais facilitada quando, aos 35 minutos, Wildschut foi expulso.

A Roma encontrou mais espaços para criar e Mancini aproveitou uma finalização na trave de Smalling par afazer o quarto, aos 37, e Abraham, lançado por Shomurodov, demonstrou categoria para encobrir o goleiro Busatto, aos 39. No outro duelo da chave, o norueguês Bodoe/Glimt derrotou, por 3 a 1 o ucraniano Zorya.

Na França, pelo Grupo G, o Tottenham não teve o mesmo desempenho e apenas empatou com o Rennes por 2 a 2, mesmo com a presença de Harry Kane e Lucas Moura no setor ofensivo do time londrino.

Aos dez minutos, Lucas escapou pela direita e tentou o cruzamento, mas a bola desviou em Bade e entrou: 1 a 0, Tottenham. O time da casa empatou, aos 23, com Tait, após bela tabela com Guirassy.

A virada do Rennes só veio na etapa final, aos 27 minutos, com Laborde, que aproveitou o rebote proporcionado pelo goleiro Gollini, após finalização de Sulemana. Mas ainda havia tempo para o empate dos ingleses, marcado por Hoejbjerg, aos 31 minutos, após falha da defesa francesa. Em outra partida do grupo, o esloveno Mura perdeu, por 2 a 0, para o visitante holandês Vitesse.

Demais resultados: HJK 0 x 2 LASK, Flora Tallinn 0 x 1 Gent, Anorthosis 0 x 2 Partizan Beograd, Jablonec 1 x 0 CFR Cluj, Randers FC 2 x 2 AZ Alkmaar, Slavia Prague 3 x 1 Union Berlin, Lincoln Red Imps FC 0 x 2 PAOK FC, Slovan Bratislava 1 x 3 FC Copenhagen, Kairat Almaty 0 x 0 Omonia Nicósia e Qarabag FK 0 x 0 Basel.