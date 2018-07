Roma vence e diminui vantagem da Juventus no Campeonato Italiano

VERONA - A Roma se aproveitou muito bem dos tropeços de Juventus e Napoli, que empataram suas respectivas partidas no último sábado, pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. Neste domingo, fora de casa, a equipe derrotou o Verona por 3 a 1 no Estádio Marcantonio Bentegodi e esquentou a disputa pela liderança do torneio, além de se consolidar na segunda colocação.

A vitória sobre o Verona deixou a Roma com 50 pontos, seis a menos do que a líder Juventus, que empatou com a Lazio no último sábado, e seis a mais do que o terceiro Napoli, que ficou na igualdade com o Chievo. Já o Verona, na luta por uma vaga na próxima Liga Europa, segue com 32 pontos e na sexta colocação.

Fora de casa, a Roma abriu o placar da partida aos 45 minutos do primeiro tempo, com o gol marcado pelo meia sérvio Adem Ljajic, após jogada individual do atacante marfinense Gervinho. O Verona, porém, arrancou o empate logo no começo da etapa final, aos quatro minutos, com o islandês Emil Hallfredsson, que concluiu depois de receber passe de Massimo Donati.

A Roma voltou a passar à frente aos 15 minutos, quando Gervinho aproveitou sobra de uma cobrança de escanteio e driblou dois defensores antes de finalizar para fazer 2 a 1. Aos 38 minutos, o lateral grego Vasilis Torosidis sofreu pênalti, cometido pelo zagueiro brasileiro Rafael Marques. O meia-atacante Francesco Totti converteu a cobrança e definiu a vitória da Roma, agora mais viva na luta pelo título do Campeonato Italiano.