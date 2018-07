Roma vence e se aproxima da zona para Liga Europa

PESCARA - A Roma venceu o Pescara por 1 a 0, neste domingo, mesmo fora de casa, e se aproximou da briga por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada. A equipe segue na sexta posição do Campeonato Italiano, mas agora com o mesmo número de pontos da rival Lazio, que é quinta colocada e hoje estaria classificada para a Liga Europa.

Os dois times da capital italiana têm 23 pontos, mas a Lazio leva vantagem nos critérios de desempate. Na próxima rodada, a Roma terá pela frente o Siena, fora de casa, no domingo que vem. Já o Pescara segue na lanterna da competição, com 11 pontos, e viaja para enfrentar o Napoli, também no domingo.

O único gol da partida deste domingo foi marcado logo no início. Aos cinco minutos, Destro aproveitou rebote do goleiro após chute de longe, e só tocou para o gol. Depois, o Pescara se lançou ao ataque, mas não conseguiu o gol de empate.

Outro time da ponta da tabela que atuou neste domingo foi a Fiorentina, que buscou um empate diante do Torino no final da partida e ficou no 2 a 2, fora de casa. Com esse resultado, a equipe de Florença perdeu a chance de assumir a vice-liderança e chegou aos mesmos 28 pontos da Inter de Milão, mas com desvantagem nos critérios de desempate.

Os anfitriões saíram na frente no fim do primeiro tempo, com o gol de Cerci, aos 40 minutos. A Fiorentina buscou a igualdade com Gonzalo Rodriguez, aos 29 da etapa final, mas logo ficou atrás novamente, graças ao gol de Birsa, aos 31. Somente aos 39 minutos, El Hamdaoui selou a igualdade.

Outros três confrontos já foram encerrados neste domingo. O Genoa bateu a Atalanta por 1 a 0, fora de casa, mesmo placar da vitória da Sampdoria sobre o Bologna. Já Chievo e Siena não saíram do empate por 0 a 0.