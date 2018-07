Roma vence Fiorentina e ainda sonha com título Italiano

FLORENÇA - A Roma não parece disposta a facilitar a conquista antecipada do Campeonato Italiano pela Juventus. Neste sábado, a equipe da capital teve uma difícil tarefa diante da Fiorentina, fora de casa, mas venceu por 1 a 0, com o gol de Nainggolan, e voltou a ficar oito pontos atrás do líder - 90 a 82.

Ainda assim, a Juventus pode ser campeã na próxima rodada, caso vença o Sassuolo e a Roma tropece no Milan. A quatro rodadas para o fim da competição, o título do time de Turim parece apenas questão de tempo. Por outro lado, a Fiorentina se manteve na quarta colocação, dentro da zona de classificação para a Liga Europa, com 58 pontos.

Até pela vitória da Juventus sobre o Bologna, mais cedo neste sábado, a Roma entrou em campo pressionada, precisando vencer. Por isso, foi para cima desde o início e conseguiu o gol da vitória aos 26 minutos. Ljajic fez boa jogada pela direita, foi levando para o meio e deu ótima enfiada para Nainggolan. O meia, então, se atirou para a bola e, de carrinho, tocou para a rede.

A Fiorentina, ainda sonhando com a vaga na Liga dos Campeões - o Napoli é o terceiro colocado, com 68 pontos -, foi para cima no segundo tempo e chegou a pressionar. A Roma respondia no contra-ataque, mas nenhum dos lados foi efetivo. Melhor para os donos da casa, que faturaram os três pontos.