Roma bate o Frosinone fora de casa e assume a liderança provisória

Estreante na primeira divisão do Campeonato Italiano, o Frosinone pela primeira vez recebeu a Roma no acanhado estádio Matusa. Os novatos até deram algum trabalho, mas acabaram batidos por 2 a 0, em partida válida pela terceira rodada. Com o resultado, o time da capital assumiu a liderança provisória do torneio.

Frosinone é uma cidade localizada pouco ao sul de Roma, a apenas 75km da capital italiana, também dentro do estado de Lazio. Mas isso não significa que haja qualquer rivalidade com os gigantes romanos. No Italiano, o Frosinone ainda não venceu e tem zero pontos após três rodadas.

A Roma chegou a sete pontos e abriu o placar como espanhol Iago Falqué, de cabeça. O campo em Frosinone é tão acanhado que a assistência foi dada pelo francês Digne, em cobrança de lateral, com as mãos. No último minuto, o argentino Iturbe ampliou.

Em Florença, em outra partida que abriu a rodada, o senegalês Babacar marcou aos 15 minutos e garantiu a vitória da Fiorentina sobre o Genoa por 1 a 0. A equipe florentina foi a seis pontos, contra três dos genoveses.