Roma vence Genoa e encosta na briga pelo terceiro lugar

A vitória não altera a posição da Roma, que segue na sexta colocação, agora com 44 pontos. Logo acima aparecem Napoli e Udinese, que têm 47 e ocupam as duas vagas para a Liga Europa. Com 48, a Lazio lidera este pelotão e fica com a terceira vaga na Liga dos Campeões. Bastante à frente estão Milan (60) e Juventus (56). O próximo jogo da Roma é exatamente contra o líder Milan, no sábado, fora de casa.

No Estádio Olímpico, nesta segunda, a Roma demorou apenas dois minutos para abrir o placar. Logo no seu primeiro ataque, o argentino naturalizado italiano Osvaldo recebeu lançamento de Gago, driblou Rossi e bateu cruzado. O goleiro Frey pulou tarde e não conseguiu alcançar.

O placar poderia ter sido ampliado em pelo menos cinco oportunidades só no primeiro tempo. Aos 22, por exemplo, Taddei deu ótimo lançamento para Osvaldo, que chutou rasteiro e mandou a bola rente à trave. Depois do intervalo, o panorama foi o mesmo e o Genoa, que segue em 14.º, deixou o campo comemorando não ter tomado uma goleada.