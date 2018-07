Roma vence jogo adiado na estreia do técnico Montella

Com 42 pontos, o time de Roma é o sexto colocado, garantindo, por enquanto, a classificação à Liga Europa. Com 41, a Juventus caiu para sétimo. O Mila lidera com 55.

O jogo isolado desta quarta-feira no Campeonato Italiano marcou a estreia do ex-atacante Vincenzo Montella no comando da Roma. Ele substituiu Cláudio Ranieri, que pediu demissão depois de quatro derrotas em sequência, para Inter de Milão, Napoli, Shakhtar Donetsk e Genoa, este último mesmo após o time romano estar vencendo por 3 a 0.

O confronto entre Roma e Bologna havia começado em 30 de janeiro, mas foi interrompido aos 16 minutos do primeiro tempo, por conta de uma nevasca. Nesta quarta-feira, foram jogados apenas os 74 minutos restantes.

O placar foi aberto aos 45 minutos da primeira etapa. Vucinic aproveitou falha da defesa e tocou para De Rossi, que bateu de direita e fez o único gol do jogo.