Roma vence Lazio e segue 100% no Campeonato Italiano

ROMA - A Roma ampliou o seu excelente início no Campeonato Italiano com uma grande vitória. Neste domingo, no Estádio Olímpico, o time derrotou a rival Lazio por 2 a 0, em partida válida pela quarta rodada, e se manteve com 100% de aproveitamento no torneio, além de ter assumido a liderança.

Com o triunfo, a Roma chegou aos 12 pontos. Para seguir na liderança do Campeonato Italiano, porém, o time precisa que o Napoli tropece ou no máximo derrote o Milan por um gol de diferença em partida marcada para este domingo. Já a Lazio faz um início de torneio irregular, com apenas seis pontos somados, na oitava colocação.

Cada time contou com a participação de três jogadores brasileiros na partida deste domingo. Maicon, Leandro Castán e Rodrigo Taddei, que entrou no segundo tempo, pela Roma, e Hernanes, o único que foi titular pela Lazio, que também usou André Dias, expulso aos 37 minutos da etapa final, e Ederson.

O trio que se deu melhor foi o da Roma, que venceu o jogo com dois gols marcados no segundo tempo. O time abriu o placar com Balzaretti, que interceptou cruzamento e chutou cruzado para marcar. Já o gol que sacramentou a vitória foi do sérvio Ljajic, que converteu cobrança de pênalti, sofrido por ele, aos 49 minutos.

Também neste domingo, a Juventus venceu, de virada, o Verona por 2 a 1, em casa, e subiu para a quarta colocação no Campeonato Italiano, sob risco de ser ultrapassada pelo Napoli, com nove pontos. Cacciatore abriu o placar para o time visitante, aos 25 minutos do primeiro tempo, mas Tévez, aos 40 e Llorente, aos 48 da etapa inicial, garantiram o triunfo da Juventus.

A Fiorentina subiu para a terceira colocação, com os mesmos dez pontos da Juventus, ao derrotar a Atalanta por 2 a 0, em Bérgamo. Matias Fernandez, aos 41 minutos do primeiro tempo, e Giuseppe Rossi, aos 24 minutos da etapa final, marcaram os gols da partida.

Também neste domingo, o Torino superou o Bologna por 2 a 1, fora de casa, enquanto Catania e Parma não saíram do 0 a 0.