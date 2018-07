Roma vence Lecce em casa no Campeonato Italiano Em recuperação, a Roma acumulou a terceira partida sem derrota no Campeonato Italiano ao derrotar neste sábado o Lecce por 2 a 0, no Estádio Olímpico, em partida válida pela nona rodada. Com o resultado, a equipe chegou aos 12 pontos e assumiu provisoriamente o sétimo lugar. Já o Lecce tem 11 pontos e ocupa a décima colocação.