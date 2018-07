Roma vence Sassuolo fora de casa pelo Campeonato Italiano

Com um gol de Mohamed Salah no começo do primeiro tempo e outro do reforço Stephan El Shaarawy no finalzinho do jogo, a Roma venceu o Sassuolo por 2 a 0, fora de casa, nesta terça-feira, no jogo isolado que abriu a 23ª rodada do Campeonato Italiano.

O bom resultado fez a equipe da capital nacional assumir de forma provisória a quarta posição da tabela, com 41 pontos, mesma pontuação da Inter de Milão, quinta colocada nos critérios de desempate, mas que nesta quarta receberá o Chievo em casa no complemento da 23ª rodada.

Já o Sassuolo estacionou nos 33 pontos e ocupa o sétimo lugar do Campeonato Italiano, que contará com nove partidas nesta quarta-feira. Além do confronto entre Inter e Chievo, o dia terá os duelos Frosinone x Bologna, Empoli x Udinese, Fiorentina x Carpi, Hellas Verona x Atalanta, Juventus x Genoa, Lazio x Napoli, Palermo x Milan e Sampdoria x Torino.

O Napoli é o atual líder isolado do Italiano, com 50 pontos, mas tem logo atrás dele, com 48, a Juventus, que vem embalada de uma incrível sequências de 12 vitórias. Distante dos líderes, a Fiorentina ocupa o terceiro lugar, com 42 pontos.