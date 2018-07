Roma vence Torino e se recupera de derrota em clássico A Roma se recuperou da derrota no clássico da semana passada vencendo o Torino, por 2 a 0, nesta segunda-feira, no fechamento da 13.ª rodada do Campeonato Italiano, novamente no Estádio Olímpico de Roma. A equipe vinha de um tropeço diante da Lazio, que agravara a crise no time do técnico Zdenek Zeman.