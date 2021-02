Roma vence Udinese em casa e entra no G4 do Campeonato Italiano

A Roma está novamente na zona de classificação à Liga dos Campeões da Europa através do Campeonato Italiano. Neste domingo, sem muita dificuldade, derrotou a Udinese por 3 a 0, em partida válida pela 22.ª rodada e disputada no Estádio Olímpico de Roma.

O resultado levou a Roma a ultrapassar Napoli e Juventus, que se enfrentaram no sábado, chegando aos 43 pontos, dentro do G4, comandado por Milan e Inter de Milão, os principais candidatos ao título italiano. Já a Udinese parou nos 24, na zona intermediária da classificação.

O duelo no Estádio Olímpico contou com a participação de quatro brasileiros. Ibañez e Bruno Peres, que entrou no fim do jogo, ambos pela Roma, e Samir e Walace, na Udinese. Mas quem se destacou foi o francês Jordan Veretout, com gols marcados aos 5, após assistência de Gianluca Mancini, e aos 25 minutos do primeiro tempo, sendo o segundo em cobrança de pênalti. Chegou, assim, aos dez gols na temporada 202/2021.

Nos acréscimos do segundo tempo, o espanhol Pedro Rodríguez, que havia iniciado o duelo no banco de reservas após se recuperar de lesão muscular que o tinha deixado de fora das três partidas anteriores, marcou o gol que sacramentou a vitória da Roma por 3 a 0, depois de substituir Veretout. A assistência foi do bósnio Dzeko.

O time da capital italiana voltará a jogar na quinta-feira, quando visitará o Braga, em Portugal, pela Liga Europa. Já a Udinese aguardará até domingo para entrar em campo. Também fora de casa, terá pela frente o Parma, pelo Nacional.