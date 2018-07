Roma vira diante do Genoa e se mantém em quinto A Roma foi a Gênova enfrentar o Genoa neste domingo, saiu perdendo por 2 a 0, mas conseguiu a virada e venceu por 4 a 2, pela oitava rodada do Campeonato Italiano. O resultado fez com que a equipe terminasse a rodada na quinta colocação, na zona de classificação para a Liga Europa.