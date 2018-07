Roma vira jogo para derrotar Bayern de Munique por 3 x 2

Mario Gomez marcou dois gols no primeiro tempo para os visitantes, em partida pelo Grupo E, antes de a equipe do técnico Claudio Ranieri virar com gols de Marco Borriello, Daniele de Rossi e Francesco Totti.

Com a vitória, a Roma se manteve na segunda colocação com nove pontos, a três do já classificado Bayern de Munique. O clube suíço Basel venceu o Cluj, da Romênia, por 1 x 0, e é o terceiro, com seis pontos.

A Roma visitará o Cluj em 8 de dezembro no último jogo da fase de grupos.

(Reportagem de Mark Meadows)