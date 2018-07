Roma vira sobre Atalanta e coloca pressão na Juventus

A Roma foi neste sábado a Bérgamo e ganhou de virada da Atalanta, por 2 a 1, na abertura da 12ª rodada do Campeonato Italiano. Com a vitória fora de casa, a equipe da capital colocou pressão na líder Juventus, que enfrenta a Lazio mais tarde.

Agora, a Roma tem os mesmos 28 pontos da Juventus, mas a equipe de Turim pode recuperar a vantagem ainda neste sábado, quando visita a Lazio. A Atalanta, por sua vez, segue perto da zona de rebaixamento, com apenas 10 pontos somados.

No jogo em Bérgamo, a Atalanta abriu o placar logo no primeiro minuto, com Maximiliano Moralez. Mas a Roma teve forças para buscar a virada, com dois gols ainda na etapa inicial: Ljajic fez aos 23 e Nainggolan marcou aos 42, chegando aos 2 a 1.