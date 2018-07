Roma volta a empatar e deixa Juventus ampliar folga na liderança

Se os corintianos chegaram a apelidar o técnico Tite de ''Empatite'' pelos diversos empates do Corinthians em 2011, os torcedores da Roma vão ter que se virar para fazer um trocadinho com o nome de Rudi Garcia. Pela sexta vez em sete jogos do Italiano, a Roma empatou. Neste domingo, ficou no 1 a 1 com o Verona, fora de casa.

Desde o início de dezembro, foram sete empates e apenas quatro vitórias. Nos últimos 35 dias, quatro jogos terminaram em 1 a 1. Quem fica feliz é a Juventus, que está com 57 pontos, contra 48 da Roma. Assim, coloca uma mão na taça do Italiano.

Neste domingo, o veterano Totti abriu o placar com um chute de fora de área, no canto direito do goleiro. Foi o quinto do meia de 38 anos no Campeonato Italiano. O empate veio num gol contra de Keita. A bola desviou no volante, depois de ser cabeceada por Jankovic.

Também neste domingo, mas em Roma, a Lazio ganhou do Palermo por 2 a 1, chegando aos 40 pontos e assumindo, ainda que provisoriamente, o quarto lugar - a Fiorentina tem 38 e ainda joga pela 24.ª rodada. O garoto Dybala abriu o placar, chegando a 12 gols no Italiano (é o quarto artilheiro, atrás de outros três argentinos), mas a Lazio virou com Mauri e Candreva.

O Milan se recuperou e, no San Siro, ganhou do Siena por 2 a 0. Bonaventura chutou cruzado e abriu o placar, aos 22 minutos, mas a vitória só foi definida aos 45 do segundo, com Pazzini, de pênalti. O time de Milão é o oitavo, com 33 pontos. A rodada ainda teve vitória do Empoli, em casa, por 3 a 0, sobre o Chievo.