Roma volta a vencer no Italiano com goleada sobre o Carpi

Após um empate e uma derrota, a Roma voltou a vencer no Campeonato Italiano neste sábado ao golear o modesto Carpi por 5 a 1 no Estádio Olímpico, em partida válida pela sexta rodada. Com o triunfo, a Roma foi a 11 pontos e assumiu a terceira colocação do torneio nacional, quatro atrás da líder Inter de Milão, que jogará amanhã contra a Fiorentina. O Carpi ainda não venceu na competição e ocupa o penúltimo lugar, com dois pontos.

O passeio da Roma começou com uma blitz avassaladora. Aos 24 minutos de jogo, Konstantinos Manolas abriu o placar. O zagueiro grego recebeu na área, dominou e bateu no canto. Três minutos depois, Miralem Pjanic cobrou falta indefensável e marcou o segundo. Aos 30, Gervinho aproveitou rebote de chute do brasileiro Maicon e fez 3 a 0.

O Carpi ainda tentou mostrar alguma reação aos 33 minutos, quando diminuiu a diferença no marcador. Gabriel cruzou e Borriello mergulhou para cabecear. A bola ainda desviou na zaga antes de ir parar no fundo das redes.

A superioridade da Roma, que manteve a posse de bola de 63% no primeiro tempo, foi mantida após o intervalo. Aos seis minutos, Totti invadiu a área, mas chutou em cima do goleiro. No rebote, Salah apenas teve o trabalho de tocar para o gol vazio.

O golpe final aconteceu aos 22 minutos da segunda etapa. O lateral Maicon foi à linha de fundo e cruzou na medida para Lucas Digne, na segunda trave, cabecear sozinho e definir o 5 a 1.

Maicon ainda cometeu um pênalti, aos 30, mas Ryder Matos desperdiçou a chance de descontar em dois lances. O jogador bateu mal e De Sanctis defendeu, mas deu rebote. Na segunda chance, novamente o goleiro se saiu melhor e mandou para escanteio.

Pela sétima rodada do Campeonato Italiano, o Carpi recebe o Torino em busca de sua primeira vitória, no próximo sábado. No domingo, a Roma visita o Palermo. Antes, porém, o time encara o BATE Borisov, fora de casa, pela Liga dos Campeões.