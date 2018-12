Roma x Inter: onde assistir ao vivo e horário do clássico italiano

Roma e Internazionale jogam neste domingo, às 17h30, no estádio Olímpico de Roma, pela 14ª rodada do Campeonato Italiano. O clássico coloca frente a frente duas equipes que precisam do resultado positivo para se aproximar da parte de cima da tabela.

Roma x Inter não terá transmissão para o Brasil. A Roma inicia a rodada com 19 pontos e na sétima colocação do campeonato. A equipe italiana vem de tropeços nas duas competições que disputa. Perdeu para a Udinese por 1 a 0, no Campeonato Italiano, e levou de 2 a 0 do Real Madrid, pela Liga dos Campeões.

A Inter tem 28 pontos e está na terceira colocação. Na última rodada do Italiano, derrotou o Frosinone por 3 a 0, mas perdeu para o Tottenham por 1 a 0, na Liga dos Campeões.