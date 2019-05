Roma x Juventus: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Italiano

Roma e Juventus se enfrentam neste domingo, às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico, em Roma, pela 36ª rodada do Campeonato Italiano.

Transmissão ao vivo de Roma x Juventus?

O jogo terá exibição ao vivo do canal italiano RAI

A partida marcará o duelo entre uma Roma que hoje ocupa a sexta posição da competição, com 59 pontos, e fecha a zona de classificação à Liga Europa, contra uma Juventus que assegurou há um bom tempo o octocampeonato nacional - ostenta 89 pontos na liderança da tabela, na qual o Napoli é vice-líder, com 73.

A Roma, mandante da partida, empatou por 1 a 1 com o Genoa, fora de casa, na rodada passada do Italiano. Já a Juventus empatou pelo mesmo placar com o Torino no clássico de Turim, onde atuou como mandante neste duelo.

Na partida deste domingo, a Roma tentará aproveitar o fator campo para desbancar o favoritismo da Juventus e também para aumentar as suas chances de brigar por uma vaga na Liga dos Campeões - os quatro primeiros colocados da tabela asseguram classificação direta ao torneio continental - até antes do início desta rodada, a Atalanta ocupava a quarta posição, com 62 pontos.