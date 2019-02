Roma x Milan: onde assistir ao vivo na TV ao duelo italiano

O clássico da rodada no Campeonato Italiano, Roma e Milan se enfrentam neste domingo, às 17h30 (horário de Brasília), no estádio Olímpico, em Roma. A partida é um confronto direto entre clubes que brigam por uma classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.

Onde assistir ao vivo Roma x Milan?

O clássico italiano terá transmissão do canal no Youtube DAZN. O Milan iniciou a rodada na quarta colocação, com 35 pontos. Logo abaixo aparece a Roma, com 34 e ambas equipes empataram na última rodada do Italiano.

No meio da semana, os rivais disputaram a Copa da Itália e tiveram resultados bem distintos. A Roma sofreu uma goleada histórica para a Fiorentina, por 7 a 1, e deixou a competição. Já o Milan derrotou o Napoli por 2 a 0 e seguem adiante no torneio. No Italiano, a Roma empatou por 3 a 3 com o Atalanta e o Milan ficou no 0 a 0, novamente contra o Napoli.

Veja os jogos da 22ª do Campeonato Italiano

Sábado

Empoli x Chievo

Napoli x Sampdoria

Juventus x Parma

Domingo

SPAL x Torino

Udinese x Fiorentina

Genoa x Sassuolo

Inter x Bologna

Roma x Milan

Segunda-feira

Frosinone x Lazio

Cagliari x Atalanta