Roma x Porto: onde assistir ao vivo a partida pela Liga dos Campeões

Em um compromisso de duas equipes que não aparecem entre as favoritas ao título, mas demonstraram sua força na fase de grupos, Roma e Porto se enfrentam nesta terça-feira, às 18h (de Brasília), no estádio Olímpico de Roma, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Onde assistir Roma x Porto?

Roma x Porto terá transmissão do Facebook do Esporte Interativo e transmissão em tempo real do Estado. A Roma foi a segunda colocada do Grupo G, com nove pontos. Ela ficou atrás do Real Madrid (12), mas superou o Viktoria Plzen (7) e CSKA Moscou (7).

No Campeonato Italiano, porém, o clube italiano ocupa apenas a sexta colocação. Na última rodada, a equipe comandada pelo treinador Eusebio Di Francesco derrotou fora de casa o Chievo por 3 a 0.

O Porto chega invicto na competição, após liderar o Grupo D, com 16 pontos. O Schalke 04 (11), Galatasaray (4) e Lokomotiv Moscou (4) completaram o grupo. O clube português vem de um empate por 1 a 1 com o Moreirense, pelo Campeonato Português.