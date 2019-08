Roma x Real Madrid: onde assistir ao vivo e horário da partida

Roma e Real Madrid fazem neste domingo, às 15h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, a última partida da pré-temporada de suas preparações antes do retorno das competições oficiais.

Roma x Real Madrid terá transmissão ao vivo do canal oficial do Real Madrid (RMTV), ESPN Brasil e o WatchESPN

O primeiro desafio do Real no Campeonato Espanhol será dia 17, contra o Celta de Vigo. Já a Roma estreia no Campeonato Italiano no dia 1º de setembro, contra o Genoa.

Ainda invicta nos amistosos para temporada 2019-2020, após vitórias sobre Perugia e Lille e o empate com o Athletic de Bilbao, a Roma chega para o jogo ainda com indefinições em seu elenco. Vários rumores apontam a saída do atacante Dzeko, que pode ser substituído por Híguain.

Do lado do Real Madrid, uma vitória será importante para acalmar os ânimos dos torcedores e da imprensa espanhola. Nos seis amistosos realizados até agora, os comandados de Zidane venceram três, empataram um e perderam dois. O fraco desempenho fez aumentar a pressão sobre o grupo antes mesmo das competições começarem efetivamente.