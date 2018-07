Román e Daniel Carvalho aprovam primeira vitória do Palmeiras

SÃO PAULO - Recém-contratados pelo Palmeiras, o zagueiro Adalberto Román e o atacante Daniel Carvalho marcaram presença no estádio do Pacaembu na vitória por 1 a 0 sobre o Ajax, no último sábado. A dupla treinou pela manhã e em seguida foi acompanhar a partida do novo clube. Eles aprovaram a atuação do time.

"Para uma estreia de temporada, foi muito bom. Eu já conhecia o modo de jogar do Palmeiras e sabemos que se trata de um grupo aguerrido e que não desiste nunca. Fisicamente, ficou provado que estamos em um estágio legal para iniciar bem o Paulistão", disse Daniel Carvalho, em entrevista ao site oficial do clube. O jogador pode participar de alguns minutos do amistoso contra o Red Bull, nesta quarta-feira, na Academia de Futebol.

Já o paraguaio Román adotou discurso parecido e destacou a presença da torcida. "Deu para perceber que é um elenco aguerrido e que, mesmo sendo um amistoso, a torcida se faz presente e comparece. Estou conhecendo agora meus companheiros e não vejo a hora de ficar à disposição", disse o zagueiro.