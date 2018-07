Román é relacionado e Thiago Heleno está fora do clássico contra o Santos

SÃO PAULO - Ainda decidindo quem fica e quem sai do elenco para a próxima temporada, o Palmeiras não terá Thiago Heleno no clássico deste sábado, contra o Santos, na Vila Belmiro. O zagueiro, um dos que têm a situação indefinida, ficou fora da lista de 18 relacionados divulgada nesta sexta-feira pelo técnico Gilson Kleina.

Por conta da falta de zagueiros no elenco para jogar o clássico, Thiago Heleno e Adalberto Román ficaram fora da lista de dispensas divulgada na quinta à noite. Dos dois, porém, só Román foi relacionado, mas o paraguaio ainda corre risco de entrar no grupo dos que não ficam para 2013, uma vez que, assim como Thiago Heleno, tem contrato vencendo em dezembro.

Da lista de 16 jogadores (cinco dispensados, 11 colocados à disposição) divulgada quinta, o único que vai para o clássico é o lateral-direito Luis Felipe. Artur, que tem contrato de empréstimo até o fim do ano, e o volante Márcio Araújo, que volta de suspensão, também estarão na Vila Belmiro. Da base foram chamados Bruno Oliveira, Bruno Dybal, Diego Souza, Luiz Gustavo e Caio.

O clube deve liberar mais jogadores na próxima semana, quando a disputa do Campeonato Brasileiro já estiver definitivamente encerrada e a reformulação do elenco puder ser completa. Como ainda enfrenta o Santos neste sábado, na Vila Belmiro, pela última rodada do Brasileirão, o Palmeiras não poderia anunciar a dispensa de todos os jogadores que estão na lista do técnico Gilson Kleina. Afinal, faltariam peças para montar o time no clássico.

Confira a lista de relacionados para o clássico:

Goleiros - Raphael e Fábio;

Laterais - Artur, Juninho, Bruno Oliveira e Luis Felipe;

Zagueiros - Román, Luiz Gustavo e Maurício Ramos

Volantes - Márcio Araújo, Correa;

Meias - Mazinho, Bruno Dybal, Diego Souza

Atacantes - Barcos, Maikon Leite, Caio e Vinicius.