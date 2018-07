Romaric aposta em Costa do Marfim grandiosa na Copa A recente chegada de Sven-Goran Eriksson ainda mexe com os brios da Costa do Marfim, adversária do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo. Para o meio-campista Romaric, o novo treinador finalmente dará um padrão tático à seleção marfinense, conhecida pelos bons talentos individuais - como Drogba, os irmãos Touré e Kalou - e pela falta de resultados concretos.