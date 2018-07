Romarinho critica ataque, e Guerrero aprova desempenho do Corinthians

UBERLÂNDIA - Os atacantes do Corinthians deixaram o estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, com sentimentos opostos, em mais um jogo de Brasileirão sem gols do time. Romarinho criticou a postura ofensiva da equipe, enquanto o reserva Guerrero até gostou do desempenho.

"Faltou mais movimentação", afirmou Romarinho, que quase não apareceu na partida. Artilheiro corintiano no ano, com oito gols, o atacante não deu nem sequer um chute a gol diante do Atlético-MG. Minimizou, contudo, a apatia ofensiva corintiana após o fraco 0 a 0. "Estamos apenas começando um trabalho. E até que foi bom, vamos dar continuidade. Tivemos algumas oportunidades, mas foi um jogo muito difícil", disse.

Guerrero, que substituiu Luciano no segundo tempo e teve a bola do jogo em seus pés, saiu feliz. Com sua entrada, a equipe melhorou um pouco. "Infelizmente tive a última oportunidade para a gente vencer o jogo e o goleiro acabou pegando", lamentou o peruano ao comentar o lance no qual parou em Victor. "Mas acho que jogamos muito bem, o time foi disciplinado na defesa, teve outras chances."

Guerrero luta para recuperar a posição de titular e não quer saber de polêmica. A ponto de apostar numa vitória diante do Flamengo no próximo domingo, no Pacaembu. "Acredito que o Corinthians está se entrosando e na próxima rodada será melhor", prometeu.

Por fim, não quis polemizar com Mano Menezes por tê-lo sacado da equipe titular. "Lógico que todo atleta quer ser titular, trabalho para isso, e com esse trabalho vou recuperar meu posto. Vim para jogar, e o que me resta é continuar treinando", disse o peruano.

Um dos poucos remanescentes da conquista do Mundial em 2012, o lateral-esquerdo Fábio Santos parecia ter assistido a outro jogo. Ou se lembrar apenas do lance de Guerrero no fim do jogo. Para ele, o Corinthians é quem merecia ter vencido. "Tivemos as melhores chances e foi uma pena termos empatado hoje (ontem). Porém, foi um bom resultado", analisou.