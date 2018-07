Romarinho faz 2 e reservas goleiam time sub-17 por 4 a 0

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Santos no clássico do último domingo, na Vila Belmiro, os jogadores do Corinthians voltaram aos treinos nesta terça-feira. Apenas os reservas foram a campo e trabalharam com bola. Em um jogo-treino, o time liderado por Romarinho venceu a equipe sub-17 do clube por 4 a 0. O atacante fez dois gols - também marcaram Renato Augusto e Luciano.

A equipe corintiana só voltará a campo no próximo sábado, às 21 horas, contra o Bahia, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado no Itaquerão.

No confronto, o técnico Mano Menezes ainda não sabe se poderá contar com o retorno do lateral-direito Fagner, que se recupera de uma lesão na coxa direita. O meia Lodeiro, por sua vez, ainda está em processo de recuperação de um corte no pé direito e também é dúvida para enfrentar a equipe baiana.

Com 27 pontos, o Corinthians está apenas três atrás do líder Cruzeiro, que no domingo terá pela frente o Santos, no Mineirão. Exibindo forte eficiência defensiva até agora no Brasileirão, a equipe alvinegra tomou apenas seis gols em 14 jogos, sendo que perdeu apenas uma vez até aqui. Em compensação, o ataque, com 16 gols marcados, segue devendo um melhor rendimento.