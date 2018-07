Romarinho faz dois e Corinthians ganha do Audax em jogo-treino

SÃO PAULO - Artilheiro do Corinthians nesta edição do Campeonato Paulista, com oito gols marcados, Romarinho marcou duas vezes nesta quarta-feira em jogo-treino diante do Audax, na tarde desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, e garantiu ao time alvinegro uma apertada vitória por 2 a 1 no duelo que serviu de preparação para o Campeonato Brasileiro.

O atacante jogou por 90 minutos e fez os seus dois gols no segundo tempo do duelo contra uma das revelações deste Paulistão de 2014. Na partida, o técnico Mano Menezes utilizou a formação considerada titular de momento durante os 90 minutos e promoveu apenas três alterações na equipe.

No primeiro dos seus gols, Romarinho tomou a bola de um adversário e depois concluiu para marcar. Em seguida, porém, o Audax empatou com um gol de Ítalo. E, já no finalzinho do jogo-treino, Guilherme roubou a bola de um rival e tocou para Romarinho, que chutou rasteiro no canto do goleiro e definiu o 2 a 1.

Mano Menezes encarou este jogo-treino como um verdadeiro amistoso para a equipe corintiana, que teve a seguinte formação nesta sexta: Cássio; Fagner, Gil, Cleber e Fábio Santos; Ralf, Guilherme, Renato Augusto (Petros) e Jadson (Zé Paulo); Romarinho e Luciano (Malcom).

Autor de dois gols nesta sexta, Romarinho já havia balançado as redes em jogo-treino diante da Ponte Preta, na semana passada, também no CT Joaquim Grava. Assim, ele deverá iniciar com moral a disputa do Brasileirão, no qual o Corinthians estreará no próximo dia 20, contra o Atlético-MG, fora de casa.