Romarinho festeja 'gol mais belo da carreira'

SÃO PAULO - O atacante Romarinho tem motivos de sobra para comemorar sua estreia como titular com a camisa do Corinthians. Com dois golaços, ele foi o grande responsável pela vitória deste domingo, por 2 a 1, no clássico contra o Palmeiras, de virada, no Estádio do Pacaembu, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Após o duelo, ele comemorou especialmente o primeiro gol da partida, quando marcou de letra. "Foi o mais bonito da minha carreira", afirmou. "Fico feliz com minha estreia como titular, essa é a minha cara", comentou o jovem jogador, que foi contratado depois de disputar um bom Campeonato Paulista pelo Bragantino.

Outro com motivos para festejar neste domingo foi o zagueiro Paulo André, que retornou aos gramados. Desde janeiro sem jogar com a camisa do Corinthians por causa de uma cirurgia no joelho direito, ele voltou à equipe e foi um dos melhores em campo. "Foi um bom duelo. Estou bem, consegui ajudar a equipe e agora só falta pegar ritmo de jogo", avaliou.

De acordo com o zagueiro, a vitória no clássico vai trazer mais motivação para o Corinthians na partida da próxima quarta-feira, quando a equipe fará a primeira final da Copa Libertadores, contra o Boca Juniors, em Buenos Aires. "A virada dá mais moral e confiança para o jogo na Argentina. Principalmente para o pessoal que está no banco, que, se precisar, sabe que vai conseguir ajudar", destacou.

O meia Douglas concordou com o companheiro de elenco e também destacou a importância do resultado. "Essa vitória representa muita coisa. Dá motivação para todos do grupo, ainda mais em um clássico e contra o maior rival", afirmou, lembrando que da dificuldade para a equipe reserva do Corinthians sem uma sequência de jogos. "É difícil atuar sem entrosamento, mas hoje (domingo) nos superamos. Estão todos de parabéns", disse.