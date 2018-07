Romarinho festeja 'sorte' em duelos contra Palmeiras

SÃO PAULO - Depois de garantir o empate contra o Palmeiras, neste domingo, Romarinho disse que tem "sorte" contra o principal rival corintiano. O gol aos 26 minutos do segundo tempo selou o 2 a 2 e impediu uma derrota para o arquirrival no Campeonato Paulista.

"Fico muito feliz de ter sempre essa sorte contra o Palmeiras", afirmou o atacante na saída do gramado. "Nesse clássico, minha motivação é bem maior", emendou. Em três partidas contra o Palmeiras, Romarinho já marcou quatro vezes. "Pretendo continuar assim", declarou.

Após brilhar por mais uma vez diante dos palmeirenses, Romarinho espera ainda uma partida dura no próximo desafio do Corinthians. O clube volta a campo nesta quarta-feira, quando estreia nesta edição da Copa Libertadores contra o San José, na Bolívia, pela primeira rodada do Grupo 5 da competição continental. "Será difícil também, mas temos que trabalhar bastante e pensar na vitória", disse.