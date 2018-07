Romarinho lidera donos da casa na abertura do Mundial de Clubes

Al-Jazira e Auckland City abrem nesta quarta-feira, às 15h, o Mundial de Clubes da Fifa com a esperança de se tornarem a zebra de um torneio que tem como favoritos para a final Grêmio e Real Madrid. Embora improvável, a zebra tem sido frequente nos últimos anos. Em 2010, 2013 e 2016, o representante da América do Sul não chegou à final.

O Al-Jazira é o campeão local e representante do país-sede, os Emirados Árabes Unidos. A equipe tem um personagem conhecidos: o atacante Romarinho, que venceu a Libertadores e o próprio Mundial pelo Corinthians em 2012. Ele foi titular em todas as dez partidas do Al-Jazira, com três gols e três assistências.

Principal clube da Nova Zelândia, o Auckland participou de nove das 14 edições do torneio da Fifa, mas só uma vez chegou à semifinal, em 2014. A equipe é dirigida pelo técnico espanhol Ramon Tribulietx, que tem três conterrâneos no time.

Além dos favoritos Grêmio e Real Madrid e dos rivais da abertura da competição, disputam o torneio o mexicano Pachuca, campeão da Concacaf, o Urawa Red Diamonds, japonês campeão da Ásia, e o Wydad Casablanca, do Marrocos, campeão africano.

O vencedor do duelo desta quarta-feira vai encarar o Urawa Red Diamonds, no dia 9 de dezembro. O ganhador desse segundo confronto enfrentará o Real Madrid na semifinal. A equipe brasileira vai estrear no dia 12 contra o vencedor do duelo entre Pachuca e Wydad Casablanca.

A Fifa deposita grande expectativa de público na volta do torneio aos Emirados Árabes Unidos depois de dois anos no Japão. O modelo, no entanto, está com os dias contados. A partir de 2021, a entidade planeja um torneio realizado a cada quatro anos e com mais participantes.