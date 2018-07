Romarinho promete cinco gols em clássicos no Brasileiro

Com cinco gols em quatro partidas contra o Palmeiras, Romarinho ganhou os corintianos. O jogador, que chegou ao Parque São Jorge durante a Libertadores de 2012 e foi decisivo na conquista do título, voltou a reencontrar o bom futebol nesta temporada. Reconquistou vaga no time titular e voltou a fazer gols.

Só no Paulistão foram oito, atingindo a meta que havia traçado. No Paulista tinha até falado para a Renata (assessora de imprensa do Corinthians) que queria fazer oito gols. E conseguiu. "No Brasileiro, estou procurando uma meta de fazer mais dez gols. Vou tentar chegar lá", contou Romarinho, nesta sexta, em entrevista coletiva em Extrema (SP), onde acontece a intertemporada corintiana.

Em seguida, o atacante foi perguntado pelos jornalistas sobre quantos gols promete marcar contra os rivais. "Em clássicos? Ah, cinco, vai", respondeu. O Corinthians já fez um clássico neste Brasileirão, pela terceira rodada, quando empatou em 1 a 1 com o São Paulo na Arena Barueri. Fagner marcou o gol alvinegro, enquanto Romarinho passou em branco e foi substituído.