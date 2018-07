Romário ataca Valcke e Teixeira sobre denúncias de corrupção na Fifa e fica sem respostas

BRASÍLIA - O deputado federal e ex-jogador Romário (PSB-RJ) aproveitou a audiência da comissão da Câmara que discute a Lei Geral da Copa de 2014 para fazer questionamentos ao secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, que está no Brasil, e ao presidente da CBF, Ricardo Teixeira, sobre denúncias de corrupção na entidade. Os dois se recusaram a responder as perguntas.

Os questionamentos de Romário tiveram como base as acusações feitas pelo jornalista Andrew Jennings, da BBC. Ele citou uma declaração do presidente da Fifa, Joseph Blatter, na qual Valcke era descrito como “chantagista”. Romário levantou ainda o “caso Mastercard”, quando a Fifa trocou a empresa de cartões de crédito pela Visa e foi condenada judicialmente por não respeitar cláusula de preferência da empresa.

Valcke chegou a ser demitido da Fifa, mas foi recontratado depois e agora ocupa o segundo cargo na hierarquia da entidade.

Em relação a Ricardo Teixeira, o deputado lembrou que o presidente da CBF prestou depoimento à Polícia Federal sobre a denúncia de que teria recebido propina. Segundo denúncia de Jennings, Teixeira fez um acordo com a justiça da Suíça tendo devolvido o dinheiro e mantendo sigilo no caso. “O senhor recebeu propina? Se o seu nome aparecer no processo o senhor renuncia à CBF e ao Comitê Organizador Local?”, questionou Romário.

Valcke e Teixeira manifestaram irritação com a pergunta. Valcke afirmou que o jornalista da BBC tem problemas com a Fifa e por isso o ataca. Afirmou que o caso Mastercard está julgado e concluído. Disse que não falaria do tema e que as denúncias não o impedem de dormir.

Teixeira destacou ter aberto uma ação civil contra Jennings e também não respondeu às perguntas de Romário. Romário e Ricardo Teixeira estiveram juntos durante a Copa do Mundo de 1994, quando o Brasil foi tetracampoeão mundial.

O deputado se irritou com a falta de respostas e com o presidente da comissão, Renan Filho (PMDB-AL), que o impediu de insistir nas perguntas. “O brasileiro tem direito de saber com quem está lidando. É importante para a Copa do Mundo sim. Isso aqui é um circo”.