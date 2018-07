Romário começa a fazer lobby para levar seu filho, Romarinho, para o Barcelona

SÃO PAULO - Se o Barcelona quiser, o time espanhol poderá ter em breve mais um Romário em suas fileiras. É que Romário pensa em colocar seu filho, Romarinho, no clube onde jogou na Espanha e que hoje tem Lionel Messi como principal atleta. Em entrevista publicada neste sábado no jornal espanhol El País, o ex-jogador revelou os planos para seu filho. Romarinho disputou a última Copa São Paulo de Juniores pelo Vasco e chamou a atenção de muita gente.

“Se eu tivesse de voltar a jogar profissionalmente, não teria dúvidas de escolher o time: Barcelona. Tentarei levar meu filho para jogar lá. Nesta semana, conversarei com o presidente do clube e com o técnico Josep Guardiola”, disse Romário, em recesso de suas atividades como deputado federal para o carnaval.

Romário jogou no clube catalão entre 1993 e 1995. Foi parceiro de Hristo Stoichkov, Michael Laudrup e Ronald Koeman, além de Guardiola - hoje técnico do time. Na entrevista ao El País, Romário lembrou com saudades dos tempos de artilheiro do Barcelona.