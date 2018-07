Romário comemora troca de comando na seleção: 'Deu, né?'

O senador Romário (PSB-RJ) comemorou nesta terça-feira nas redes sociais a troca de comando na seleção brasileira, com as saídas do técnico Dunga e do coordenador Gilmar Rinaldi. O ex-atacante não poupou críticas aos dois colegas de conquista do tetracampeonato, em 1994, ao dizer que as saídas foram tardias e pedir uma renovação completa na organização da CBF.

Em uma postagem no Instagram, Romário publicou a montagem de uma foto de Dunga junto com a palavra "caiu". O senador afirmou que não se pode atribuir os fracassos à atual geração do Brasil, mas sim à má gestão da CBF. "O futebol evoluiu no mundo todo, mas aqui mantivemos no comando corruptos ultrapassados que só pensam em encher os próprios bolsos. Valor de marketing passou a importar mais que futebol em campo e chegamos ao fundo do poço", escreveu.

Romário lamentou ver o antigo colega Dunga participar do momento ruim e relembrou que o defendeu na primeira passagem no cargo, entre 2006 e 2010. O ex-atacante criticou duramente o antigo coordenador de seleções, Gilmar Rinaldi. "Quem também levou um pé no traseiro foi Gilmar Rinaldi, que volta a exercer sua função de empresário, se é que deixou de exercê-la em algum momento", atacou.

O ex-jogador afirmou que as trocas não solucionaram os problemas do Brasil. "A renovação precisa ser completa. Enquanto não inaugurarmos uma era de responsabilidade e probidade administrativa, não teremos de volta aquela seleção que faz brilhar os olhos", opinou. Romário também afirmou que a nova comissão técnica vai precisar de bastante sorte para comandar o trabalho.