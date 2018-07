Romário confirma versão do Vasco: 'O Leo Moura me pediu o telefone do Eurico'

O presidente vascaíno deu detalhes da história, dizendo que Leo Moura teria ligado para o hoje senador Romário, pedindo o telefone de Eurico. A versão, mais tarde, foi confirmada pelo ex-atacante.

"Muita gente me perguntando sobre a declaração do Eurico hoje sobre Léo Moura. É verdade. Leo Moura ligou e me pediu para falar com Eurico. Dei o telefone do Eurico para ele", escreveu Romário no Twitter.

Em março, Leo Moura recebeu uma partida de despedida do Flamengo, clube pelo qual jogou por 10 anos, atuando em mais de 500 jogos. À época, o lateral, que se transferiu para o Fort Lauderdale Strikers, dos Estados Unidos, disse que não se via vestindo outra camisa no Brasil.