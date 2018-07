Romário consegue assinaturas, mas CPI da CBF fica na fila de espera

BRASÍLIA - Depois de ter pedido, na última terça-feira, pela instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a gestão de Ricardo Teixeira à frente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o deputado federal Romário (PSB-RJ) já conseguiu obter 184 assinaturas, 13 a mais do que o número mínimo necessário, para que o seu desejo possa ser realizado. Com isso, ele protocolou, nesta quarta, o requerimento na Mesa Diretora da Câmara para criação da CPI.

Porém, a instalação da CPI ainda não está garantida, pois o regimento da Câmara só permite a realização de no máximo cinco CPIs ao mesmo tempo e outros nove pedidos já estão na fila na frente do requerimento apresentado por Romário. Para que o pedido de CPI não entrasse nesta fila, seria preciso que o mesmo fosse aprovado por meio de projeto de resolução. Neste caso, a proposta teria que ser aprovada pelo Plenário da Câmara.

O ex-jogador, tetracampeão do mundo pela seleção brasileira em 1994, respaldou o seu pedido de instalação da CPI citando diversas reportagens que apontam supostas irregularidades em um contrato de patrocínio de R$ 7 milhões da TAM com a CBF, no salário recebido por Ricardo Teixeira mesmo depois de deixar a presidência da entidade e no contrato assinado para a realização de um amistoso entre Brasil e Portugal, entre outras suspeitas.

Para completar, Romário cobrou que o vice-presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, seja ouvido pela Câmara por conta do seu suposto envolvimento numa investigação da Polícia Federal e ainda reclamou de supostas irregularidades no processo de sucessão de Teixeira, que colocou José Maria Marin na presidência da CBF.