Romário critica decisão da CBF: 'É inadmissível Gilmar ser escolhido'

Romário voltou a fazer críticas ao comando da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Nesta quinta-feira, o deputado federal e ex-jogador reagiu mal à decisão da entidade em anunciar Gilmar Rinaldi como o novo coordenador geral de todas as seleções do Brasil.

"É inadmissível Gilmar Rinaldi ser escolhido para assumir o cargo. O cara é empresário de vários jogadores. Tive o desprazer de trabalhar com ele no Flamengo, é incompetente e sem personalidade", disse Romário no Twitter.

O ex-atacante afirmou que Gilmar fará da CBF "um banco de negócios para defender os seus interesses". Ele também citou o nome dos principais dirigentes da entidade. "Só os ratos do Marin e Del Nero para escolherem uma pessoa como essa."

Durante a entrevista coletiva desta quinta-feira, Gilmar afirmou que não atua mais como agente de jogadores. Ele admitiu ter mandado na véspera um recado para os atletas com quem trabalhava para informar sobre sua decisão. "Primeiro, quero deixar claro que minha atividade, que exerci por 14 anos, já não exerço mais, de agente Fifa. Comuniquei aos meus clientes e eles não entenderam nada. Minha atividade agora será somente com a seleção brasileira", disse.

Romário e Gilmar Rinaldi foram companheiros na seleção brasileira. Em 1994, conquistaram o tetracampeonato mundial na Copa dos Estados Unidos. O atacante, no ano seguinte, acertou a transferência para o Flamengo, ex-clube do goleiro, que jogou quatro anos no futebol japonês.