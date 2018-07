Romário é candidato único para presidir o America-RJ

O America Football Club vai eleger nesta terça-feira a nova gestão do clube para o próximo triênio e a única candidatura é a chapa liderada pelo deputado federal Romário, eleito senador pelo PSB com mais de 4 milhões e 600 mil votos.

Os sócios do America elegem a chapa do Conselho Deliberativo (180 nomes), que toma posse dia 27 de outubro. Em 10 de novembro, os conselheiros devem aclamar o presidente, no caso, Romário.

O senador eleito disse que vai votar pela manhã, antes de seguir para Brasília. Seu objetivo é deixar uma equipe no Rio para cuidar da administração do clube e se envolver apenas com o futebol do America.

Como a sede do America está fechada e deve passar por obras nos próximos meses, a eleição vai ser realizada, das 8h às 19h30, no Club Municipal, que fica na Rua Haddock Lobo, 359, na Tijuca.

Romário vai realizar assim um sonho de seu pai, Edevair, que já morreu, e a quem prometeu trabalhar pela volta do America ao cenário nacional. O clube atualmente disputa a Segunda Divisão do Campeonato Carioca.