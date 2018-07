Romário elogia obras para Olimpíada e ataca a Copa do Mundo

Senador eleito, o ex-jogador Romário (PSB-RJ) fez uma visita às obras do Parque Olímpico, na zona oeste do Rio, na tarde desta quinta-feira junto, com o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB). Em entrevista ao fim do tour, ele se mostrou satisfeito com o que viu e foi duro ao comparar a organização da Olimpíada do Rio com o que foi feito para a Copa do Mundo em 2014.

"Para falar a verdade, a Copa do Mundo foi uma merda", criticou Romário. "O que a gente vê aqui (Parque Olímpico) é uma coisa completamente diferente. É planejado, profissional e está dentro da realidade do Brasil."

Romário visitou o local, que terá a maior concentração de competições da Olimpíada de 2016, por convite de Paes. O prefeito do Rio o conduziu e detalhou o andamento das obras das Arenas Cariocas, Arena de Handebol, Centro Olímpico de Tênis e Centro Aquático, instalações com preparação bem adiantada. "Isso é uma coisa de alto nível. Estou impressionado positivamente. Nossa cidade vai disputar como uma das melhores sedes de Olimpíada do planeta", considerou.