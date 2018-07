Romário escolhe cinco maiores jogadores da história

O ex-jogador e senador Romário Faria (PSB/RJ) fez uma lista com os cinco melhores jogadores da história. No topo da lista, está Pelé, seguido do próprio Romário. Depois estão Maradona, Zidane e Ronaldo. O argentino Lionel Messi, dono de cinco Bolas de Ouro, e o português Cristiano Ronaldo, que conquistou outras três, ficaram de fora da escolha. A lista foi feita em entrevista ao site Esporte (ponto final).

"Eu me coloco na lista por tudo o que falei nesses anos, meu tamanho, pelo fato de não ter sido atleta e ter chegado aonde eu cheguei", explica Romário.

Romário também explica as razões dos outros votos. "Pelé foi o maior fazedor de gols e aquele que conquistou mais títulos com a seleção brasileira", afirma. Com a escolha, o ex-jogador parece ter deixado para trás a série de polêmicas em que se envolveu com o Rei. Em 2013, os dois trocaram ofensas nas quais Pelé chamou Romário de ignorante. Em resposta, Romário lembrou o fato de Pelé não ter assumido sua filha, Sandra Regina, falecida em 2006.

Todos os eleitos por Romário foram campeões do Mundo. Romário levou em 1994, Pelé em 1958, 1962 e 1970, Ronaldo em 1994 e 2002, Maradona em 1986 e Zidane em 1998. Por outro lado, Messi e CR7 nunca conquistaram o torneio.

Na opinião de Romário, nunca houve outro jogador com o nível técnico de Maradona. A escolha de Zidane se deve a sua inteligência, capacidade de fazer gols e dar passes. Na opinião do senador, Ronaldo entra na lista pelos títulos conquistados e pelos gols importantes.