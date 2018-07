Romário faz reunião com Ricardo Teixeira e Ronaldo

RIO DE JANEIRO - Em visita que será realizada na manhã desta sexta-feira, o ex-jogador e deputado federal Romário, vai encontrar Ricardo Teixeira, presidente do COL (Comitê Organizador da Copa do Mundo 2014),e o também ex-jogador Ronaldo, que recentemente assumiu cargo no Conselho de Administração do COL. A reunião está marcada para a sede do comitê, no Rio de Janeiro. O encontro foi confirmado ao Estado pelo assessor do COL, Rodrigo Paiva.

Um dos principais críticos da organização da Copa de 2014, Romário vai apresentar a Teixeira e a Ronaldo,um pedido para que parte dos lucros do Mundial sejam revertidos para projetos sociais voltados à pessoas com deficiência física. Essa tem sido uma das principais bandeiras da gestão de Romário em Brasília. O ex-jogador também pretende levar a ideia ao presidente da Fifa, Joseph Blatter, em viagem que pode ocorrer ainda em 2011.

No começo de novembro, durante as discussões que envolviam a Lei Geral da Copa, Romário criticou a atuação da Fifa e de Ricardo Teixeira. O deputado atacou a forma como a entidade que rege o futebol mundial trabalhava para fazer alterações na legislação brasileira.