Romário vai a evento de livro sobre filha com Síndrome de Down

Na próxima quinta-feira, o senador e ex-jogador Romário comparecerá a uma livraria de um shopping de Brasília para o lançamento da biografia de sua filha Ivy, portadora de Síndrome de Down. "O Mundo de Ivy", escrito por Angélica Lopes, marca o 11º aniversário de sua filha mais nova.

"Estou realizando um sonho. Quando a gente se torna pai, as conquistas dos nossos filhos passam a ser a nossa razão de viver. Eu sempre quis mostrar para todo mundo o que ela tinha de especial e agora temos oportunidade com este livro”, explica o atacante do tetra.

A publicação trata da convivência e dos aprendizados do atual senador com sua filha, que fez aniversário no mês passado. O livro começou a ser vendido em 21 de março, dia internacional da Síndrome de Down, e 5% das impressões e 2% da renda serão revertido a instituições que apoiam crianças portadoras desta condição.

"O Mundo de Ivy"

Sessão de autógrafos com a autora Angélica Lopes, o senador e ex-jogador Romário e sua filha Ivy

14 de abril de 2016, às 19h30

Livraria Fna, ParkShopping, SAI /SO Área 6.580

(61) 2105-2000

Entrada gratuita