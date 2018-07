Romário visita Ronaldo e recua nos ataques ao COL

RIO DE JANEIRO - Depois de vários meses em rota de colisão com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, o ex-jogador e atual deputado federal Romário (PSB-RJ) começou a dar sinais de estar próximo de um entendimento com o dirigente, que também comanda o Comitê Organizador da Copa (COL) de 2014.

Romário encontrou-se nesta sexta-feira com Teixeira e Ronaldo Fenômeno. Os três conversaram por duas horas na sede do COL, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, e Romário se deu por satisfeito ao ouvir explicações de Teixeira sobre o funcionamento do comitê.

"Queria saber entre outras coisas qual vai ser o papel do Ronaldo (convidado para ser conselheiro do COL) e isso foi esclarecido", contou Romário, em entrevista ao lado de Ronaldo, que estreava como dirigente do COL. "Vamos mostrar pouco a pouco tudo o que a gente quer fazer. Vivemos períodos nos últimos dias de notícias distorcidas, falsas, mas a gente quer tudo o mais transparente possível", disse Ronaldo. "Foi um prazer ter mostrado as instalações do COL ao Romário".

O encontro durou quase duas horas. Logo em seguida, Romário e Ronaldo concederam rápida entrevista coletiva. Antes, em um gesto de afago ao deputado, Ricardo Teixeira fez um agradecimento público pela presença dele na sede do comitê organizador.

Romário negou que possa ser o terceiro nome do conselho criado pelo COL para comandar o comitê - Ricardo Teixeira e Ronaldo são os dois definidos até agora. "Se for feito um convite, não vou poder aceitar. Tenho compromisso, com quem votou em mim, até o início de 2015".

Para Romário, que trocava gozações com Ronaldo a todo instante, as explicações sobre o andamento das obras do Mundial de 2014, transmitidas por Ricardo Teixeira, foram convincentes. "Fiquei feliz de saber de muitas coisas das quais eu não tinha conhecimento", declarou.

Ele ressaltou também que não tem nada contra Ricardo Teixeira e Ronaldo, a CBF e o COL. "Hoje (sexta), saio daqui bastante consciente da responsabilidade da CBF e do COL e do que Ronaldo pode fazer para que as coisas andem melhor", disse Romário, para quem Ronaldo "está dando uma cara diferente ao COL, uma credibilidade".

A reunião ocorreu a pedido de Romário. Nos últimos meses, ele ficou na linha de frente de combate a Ricardo Teixeira. Defendeu investigação a fundo de denúncias de corrupção contra o presidente da CBF, que vieram à tona recentemente e se referem a um suposto esquema descoberto pela justiça da Suíça, envolvendo milhões de dólares nos anos 90 e que envolveria diretamente Teixeira e seu ex-sogro João Havelange.

Em audiência pública de Ricardo Teixeira em novembro no Congresso Nacional, em Brasília, Romário chegou a sugerir que ele renunciasse à presidência do COL e da CBF.