Romênia demite técnico após seleção cair na primeira fase da Euro

Depois de a Romênia ser eliminada na primeira fase da Eurocopa, na qual acumulou duas derrotas e um empate no Grupo A da competição que está sendo realizada na França, a Federação Romena de Futebol (FRF) anunciou nesta segunda-feira a demissão do técnico Anghel Iordanescu, que encerrou a sua terceira passagem como comandante da equipe nacional.

Ex-atacante, ele já havia guiado anteriormente o país às quartas de final da Copas do Mundo de 1994 e às oitavas do Mundial 1998 como treinador, assim como classificou a nação para a Eurocopa de 1996, quando os romenos foram eliminados, assim como agora, na primeira fase da competição continental. Já a sua outra passagem pelo comando da seleção aconteceu entre 2002 e 2004, mas desta vez sem obter resultados expressivos.

O presidente da FRF, Razvan Burleanu, afirmou que a demissão foi definida em comum acordo com Iordanescu, de 66 anos, após a Romênia perder para a anfitriã França (2 a 1), empatar com a Suíça (1 a 1) e voltar a ser derrotada pela Albânia (1 a 0). Assim, fechou a fase inicial da Eurocopa na lanterna do Grupo A, com apenas um ponto.

"Quero agradecer Iordanescu por falar por assumir uma grande responsabilidade após a demissão do (ex-técnico da seleção) Victor Piturca e nos liderar rumo ao nosso primeiro grande torneio em oito anos", afirmou Burleanu em entrevista coletiva, na qual também revelou que o sucessor do treinador será anunciado ao final da disputa desta Eurocopa, que termina em 10 de julho. Ele ainda admitiu que Cosmin Olaroiu, ex-técnico do Steaua Bucareste e da Arábia Saudita, recusou oferta para assumir o posto que era de Iordanescu.