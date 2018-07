Romênia é punida por racismo e disputará um jogo com portões fechados

Os incidentes que provocaram as punições se deram nos empates da seleção da Romênia contra a vizinha Hungria, como visitante, e a Grécia, em casa, em partidas disputadas neste mês.

A federação romena explicou que torcedores brigaram com rivais em Budapeste, não respeitaram o Hino Nacional da Hungria e ainda exibiram uma faixa ofensiva. De acordo com a federação, a punição relativa ao fechamento dos portões do estádio foi imposta por comportamento racista na Arena Nacional de Bucareste no duelo contra a Grécia.

A Romênia ocupa o segundo lugar do Grupo F das Eliminatórias da Eurocopa com 16 pontos, a um da líder Irlanda do Norte e seguida por Hungria, com 13, e Finlândia, com dez, faltando duas rodadas para o fim.

A seleção romena vai receber a Finlândia em 8 de outubro, quando vai cumprir a pena imposta pela Uefa, e depois duelará com as Ilhas Faroe como visitante no dia 11.

Os dois primeiros colocados de cada chave se classificam para a Eurocopa de 2016, além do melhor terceiro. As outras seleções que ficarem em terceiro lugar vão disputar uma repescagem.